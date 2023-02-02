Россия увеличивает темп адаптации к санкциям, пожаловался Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала быстрее адаптироваться к санкциям, а Евросоюз начал снижать скорость введения новых ограничений.

"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Украинский лидер призвал ужесточить санкционную политику в отношении РФ.

Ранее Международный Валютный Фонд спрогнозировал дальнейший рост российской экономики, несмотря на западные санкции. По данным The New York Times, Москве удалось оправиться от санкционных ограничений Запада благодаря помощи дружественных стран — Армении, Белоруссии, Китая, Турции, Казахстана, Киргизии и других.