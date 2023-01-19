SCMP: таинственные операции России с золотом представляют угрозу для США

Россия и Китай превращают золото в опасное оружие, которое будет направлено против США, говорится в материале, опубликованном в издании South China Morning Post (SCMP).

В материале отмечается, что "Китай и Россия по своим собственным причинам стремятся противостоять тому, что фактически превратилось в настоящую тиранию — господству доллара".

По оценкам Всемирного совета по золоту, в третьем квартале 2022 года центробанки купили 399 тонн золота. Это больше, чем когда-либо прежде.

Участники рынка гадают, кто и зачем скупает золото в таких количествах. Ранее Россия перестала раскрывать размеры своих золотых запасов, а Китай хоть и продолжает это делать, но спорадически, говорится в материале South China Morning Post (перевод "ПолитРоссия").

Есть предположения, особенно популярны они в западной прессе, что именно Москва и Пекин являлись главными покупателями золота в 2022 году. При этом Россия и Китай являются одними из крупнейших в мире производителей драгметалла, а также занимают лидирующие места в мире по объему золотых резервов.

"Итак, учитывая, что эти две страны вместе представляют собой основную силу в мировых запасах золота, а также в производстве, каковы вероятные последствия относительно внезапного наращивания золотых резервов их центральными банками? Они превращают драгоценный металл в оружие?" — говорится в материале South China Morning Post.

Отмечается, что обе страны путём "таинственных манипуляций" накапливают золото, чтобы снизить зависимость от американского доллара.

А более того, солидные золотые запасы помогут России и Китаю создать новую финансовую систему, говорится в статье. В материале South China Morning Post отмечается, что золото традиционно было основой денежных систем. А стало быть, если вы хотите создать новую, вам нужно много металла для ее поддержки.

И не исключено, что Россия и Китай в итоге потеснят доллар на международных рынках. Кроме того, в 2023 году стоимость золота вполне может превысить 2000 долларов за унцию, а в будущем его цена может увеличиться и до 4000 долларов за унцию.

Ещё раз отметим, что в иностранной прессе довольно часто встречаются рассуждения на тему о том, что Россия с помощью золота планирует пошатнуть гегемонию доллара.

Не секрет, впрочем, что Москва активно убеждает дружественные государства отказаться от расчётов в долларах во взаимной торговле.

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