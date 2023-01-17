В Иркутске предлагают самые высокие зарплаты в Сибири

Верхушку топа городов по самой высокой зарплате в Сибирском Федеральном округе занял Иркутск, сообщает издание vostokmedia.com.

За прошлый год предлагаемая зарплата на предприятиях повысилась на 16,4 процента. Также в городе оказывают больше платных услуг, чем в остальных сибирских городах. Оборот общепита поднялся на 10,8 процента.

Издание добавляет, что на одного жителя Иркутска приходится 29,5 квадратных метров жилой площади, а уровень безработицы сократился в 1,3 раза в 2022 году.

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