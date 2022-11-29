В больнице в Иркутской области на подростка напала крыса

В Иркутской области 14-летний мальчик пришёл в поликлинику за справкой. Когда он заходил в здание, в капюшон упал грызун.

По информации "Сибмедиа", подросток попытался убрать зверька и почувствовал, как тот его кусает. Ещё крыса расцарапала пациенту спину, отметили журналисты. Они добавили, что медицинские специалисты обработали раны мальчика и сделали ему прививку против бешенства.

Как подчеркнули в СМИ, сейчас школьник чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что в Балашихе крыса пробралась в унитаз и укусила ребёнка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.