Экономист Беляев: средства, идущие на развитие новых регионов РФ, это не расходы, а инвестиции

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Pravda.Ru рассказал о том, как четыре новых региона РФ повлияют на экономику страны в 2023 году.

По словам эксперта, расходы на развитие новых регионов было бы правильнее назвать инвестициями, которые впоследствии станут донорами российской экономики.

"Вот эти территории, которые сейчас вошли в состав России, которые, в общем, законно вошли, это промышленные центры, причем крупные промышленные центры, которые требуют восстановления. И если они будут восстановлены, они, естественно, вольются в наш экономический комплекс", — сказал Беляев.

Экономист напомнил, что четыре новых региона РФ уже и были такими донорами, поскольку они являются центрами добычи угля, машиностроения, сельского хозяйства, которые будут снабжать не только внешний, но и внутренний рынок продовольствием.

"Да, сначала придется туда вкладывать, то есть инвестиции не сразу дают отдачу, но в виде рабочих мест и заработков, можно сказать, что сразу", — заключил Беляев.

Экономист добавил, что для того, чтобы новые регионы как можно скорее интегрировались в российскую экономику и начали приносить прибыль, нужны не только деньги, но и инициатива на местах.

"Основа у нас для всего есть, осталось только всю эту основу раскрутить и придать ей динамику", — подчеркнул Беляев.

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