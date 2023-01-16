Премьер Саксонии потребовал отремонтировать "Северный поток"

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал мировое сообщество не отказываться от российского газа и отремонтировать "Северный поток". По его словам, если газопровод не починить, он придёт в негодность.

Как подчеркнул премьер, в современном обществе не должно быть дефицита топлива и энергии.

"Если повреждение не будет устранено, "Северный поток-1" придёт в негодность, — заявил политик журналистам. — Германия должна оставить возможность использовать не только очень дорогой сжиженный газ".

По его словам, после окончания конфликта на Украине Европа должна оставить за собой право закупать недорогое топливо. Кроме того, Кречмер уточнил, что шаги, которые принял ЕС, были правильными, но "лихорадочными".

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