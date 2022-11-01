Премьер Саксонии назвал желание разрыва связей с РФ "историческим беспамятством"

По мнению премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, намерение ЕС разорвать все отношения с РФ можно назвать "историческим беспамятством", а ставить точку в вопросе поставок российских энергоресурсов нельзя ни в коем случае.

"Это ответ на заявления, наподобие "никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией": я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным", — сказал Кречмер в ходе пресс-конференции с главой Министерства экономики ФРГ Робертом Хабеком.

Кречмер напомнил, что Германия очень сильно зависит от импорта российских энергоносителей, которые всегда получала по конкурентной стоимости.

Никакой СПГ заменить поставки газа из РФ не сможет, и в результате энергетический голод будет усиливаться, как и конкуренция в этой области.

Кречмер призвал "не уничтожать перспективы", а также задуматься о мирном урегулировании украинского конфликта.