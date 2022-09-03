В Германии призвали правительство "проснуться": ФРГ нужен российский газ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что немецкому правительству нужно "проснуться" и признать, что стране необходим российский газ. Как подчеркнул политик, экономика ФРГ находится в плачевном состоянии.

По его словам, цены растут в геометрической прогрессии, а население только беднеет.

"Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <…> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен!", — пояснил Кречмер в беседе с Die Welt*.

Кроме роста цен на топливо, по словам политика, неоправданно занижают роль в экономике резко подскочивших тарифов на электроэнергию.

По словам Кречмера, правительству Германии стоит задуматься над тем, что будет после окончания спецоперации и не упустить шанс возобновить топливные отношения с Россией.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.