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Мир зашёл в нефтегазовый "миротворческий" тупик — топливо раздора

Экономика

Все конфликты, которые "разбросаны" по всему миру, так или иначе завязаны на борьбе не только за право гегемона, но и за топливные ресурсы, считают аналитики. Нефть и газ — ключевые слова в вопросе про текущие разногласия на мировой политической арене.

Мир зашёл в нефтегазовый "миротворческий" тупик — топливо раздора

Как пример, аналитики привели конфликт в Нагорном Карабахе. Именно через его территорию могла бы поступать нефть из Казахстана. Кроме прочего, в "переделку" попало и крупнейшее газовое месторождение.

"Белые люди" с Запада начали бороться друг с другом за этот бриллиант. А конкретно американская Chevron и британская ВР. Но власть в Астане сменилась, пришёл дипломат Токаев, и у ВР появился шанс вернуться. В дело сразу же влезла вездесущая MI-6", — передают argumenti. ru.

Развязался конфликт, на территорию вошли миротворцы. Как только маршрут Нахичеванского транспортного коридора был очищен от прозападных ополченцев, стороны начали пересматривать дипломатические отношения, в том числе и с участием России.

"Нефть, газ и ничего личного! А порядка 8 тысяч погибших с обеих сторон конфликта, убитых из-за нефтяных разборок, российский сбитый вертолёт и 13-летний наш пацан — это "от неизбежных на море случайностей, — резюмировали авторы. — Миротворческий нефтяной тупик".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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