Оборонные заводы Урала перешли на шестидневную рабочую неделю

Заводы Свердловской области, выполняющие гособоронзаказ, были переведены на шестидневную рабочую неделю.

Председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских рассказал, что рабочий день заводчан может быть увеличен до 12 часов.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о выпуске бронетехники "Уралвагонзавод".

Он объяснил, что часть сотрудников пока не будут уходить в отпуска. Компенсировать неудобства рабочим было решено с помощью повышения заработной платы.

По информации издания tagilcity.ru, сотрудников литейных цехов осенью перевели на механосборочное производство для реализации плана ОПК.

В Свердловской области насчитывается более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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