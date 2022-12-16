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ЕС не планирует вводить потолок цен на газ из РФ — "Речи не идёт"

Экономика

Евросоюз не намерен в обозримом будущем вводить потолок цен на российский газ, заявил источник в Брюсселе, близкий к вопросу. По его словам, все дискуссии на это счёт носят "зондирующий характер".

Как подчеркнул источник, введение лимита на стоимость российского газа обсуждают некоторые страны-члены Евросоюза, в самом Брюсселе разговоров на этот счёт не ведут.

"По поводу эмбарго на импорт российского газа в том же формате, что и нефтяное эмбарго, которое ЕС ввёл в рамках своих мер против России, речи не идёт, — сообщил источник в Брюсселе РИА Новости. — На данном этапе эти переговоры носят лишь зондирующий характер".

Собеседник подчеркнул, у Еврокомиссии нет задачи настаивать на потолке цен на голубое топливо РФ в ближайшем будущем.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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