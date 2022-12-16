Посольство РФ о новых антироссийских санкциях США — бессильная злоба Вашингтона

В посольстве России прокомментировали новый пакет американских санкций. В дипмиссии подчеркнули, что рестрикции ничто иное, как "бессильная злоба" со стороны США.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что новые ограничения уже больше похожи на "близкие к помешательству попытки" усилить давление на российскую сторону.

"Процитируем классиков: "всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно". На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?" — задались вопросом в российской дипмиссии.

Как уточнили в посольстве, Россия вопреки всем санкциям продолжит выстраивать сотрудничество со странами, которые в этом заинтересованы.

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