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Экономист о возвращении пятирублёвой купюры: думают, что это хитрый план

Экономика

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн прокомментировал слухи о деноминации, вызванные возвращением в обиход пятирублёвой купюры.

Экономист о возвращении пятирублёвой купюры: думают, что это хитрый план

Гольдфайн не разделяет опасений конспирологов, которые предполагают, что за возобновлением обращения купюры в пять рублей кроется хитрый план Центрального банка.

Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему замена пяти- и десятирублёвых монет на банкноты оправдана.

"Кому-то показалось, что население будет счастливо от того, что получит пятирублевую купюру", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.

Экономист уверен, что в будущем расчёты будут в своём большинстве безналичными.

Он назвал политику Центробанка РФ интересной.

"Он насыщает экономику рублевой массой М2. От этого большинство экономистов впали в оправдательные процессы, когда вдруг ВВП России вместо плановых, по их расчетам, товаров может в следующем году вообще выйти в рост", — объяснил Евгений Гольдфайн, отметил, что в экономике России заканчивается "рублёвый голод".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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