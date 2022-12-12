Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн прокомментировал слухи о деноминации, вызванные возвращением в обиход пятирублёвой купюры.
Гольдфайн не разделяет опасений конспирологов, которые предполагают, что за возобновлением обращения купюры в пять рублей кроется хитрый план Центрального банка.
Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему замена пяти- и десятирублёвых монет на банкноты оправдана.
"Кому-то показалось, что население будет счастливо от того, что получит пятирублевую купюру", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.
Экономист уверен, что в будущем расчёты будут в своём большинстве безналичными.
Он назвал политику Центробанка РФ интересной.
"Он насыщает экономику рублевой массой М2. От этого большинство экономистов впали в оправдательные процессы, когда вдруг ВВП России вместо плановых, по их расчетам, товаров может в следующем году вообще выйти в рост", — объяснил Евгений Гольдфайн, отметил, что в экономике России заканчивается "рублёвый голод".
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