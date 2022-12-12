Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил сообщение о возможном возвращении в оборот в 2023 году пяти- и десятирублёвых банкнот, о чём ранее уведомили в Гознаке.
По словам эксперта, такое решение на сегодняшний день экономически оправданно.
"Металлические монеты стало слишком дорого производить, потому что в состав входят и никель, и медь — металлы, которые стоят достаточно дорого", — сказал Беляев в разговоре с RT.
Экономист пояснил, что другим областям российской экономики металлы сейчас нужны гораздо больше, чем для производства монет. В данный момент приоритетными в этом плане являются IT-сфера и электроника.
"Так что это стало просто экономически нецелесообразно. При этом параллельно будут ходить и металлические монеты, и бумажные деньги. Ничто не будет объявлено незаконным платёжным средством", — добавил Беляев.
Ранее глава Гознака Аркадий Ткачук сообщил о возможном возвращении в оборот в 2023 году бумажных банкнот достоинством в пять и десять рублей.
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