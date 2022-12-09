Российская нефть оценивается в $45 без учёта затрат на логистику и страховку

Основной причиной низкой цены на российскую нефть является общее снижение мировых цен на топливо сорта Brent. Они снизились более чем на 15 долларов за последние два месяца и составляют меньше 79 долларов за баррель. Об этом заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с Pravda.Ru.

Также цена чёрного золота зависит от высокой стоимости услуг по транспортировке российской нефти до конечного потребителя, который теперь расположен в Азии, а не в Европе, объяснил специалист.

"Затраты, которые несут российские нефтяники на транспортировку нефти с её страхованием до Индии или Китая составляют от 15 до 20 долларов на баррель", — указал он.

Также есть санкционная скидка, которую Россия предоставляет для постоянных клиентов, в результате чего цена на нефть спускается ниже 60 долларов за баррель.

"Таким образом получаем те самые 45 долларов. Однако это не конечная цена, по которой мы продаём нашу нефть, это, по сути, цена без учёта затрат на логистику и страховку наших нефтеналивных грузов", — объяснил Громов.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент последствия снижения цены на нефть оценить довольно трудно, поскольку мировые цены снижаются на фоне ожидания глобальной рецессии. В том случае, если это тенденция сохранится, то нефтегазовые доходы России сократятся.

"В 2023 году, скорее всего, мы вернёмся на уровень средних многолетних значений прошлых лет", — заключил Громов.

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