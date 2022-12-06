Экономист Разуваев: санкции не оборвут связь России с тюркским миром

Несмотря на сокращение Турцией закупок российских энергоносителей, это не означает, что дипломатические отношения между Анкарой и Москвой слабеют, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анкара сократила импорт угля, нефти и газа из России на 25 процентов. Однако, по мнению эксперта, причин для беспокойства нет.

"Это и газовый хаб, и многие бренды, которые они у нас замещают. Турция не присоединилась к санкциям и ведёт себя, как дружественная нам страна. На самом деле, у нас очень хорошее и тесное сотрудничество также с Азербайджаном. Связи с тюркским миром у нас крепкие, и никто их обрывать не будет", — пояснил Разуваев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Экономист подчеркнул, что кроме импорта, у России налажен с Турцией и экспорт. Анкара стала больше поставлять на российский рынок автомобилей и оборудования.

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