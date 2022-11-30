Турция в октябре снизила импорт энергоносителей из России на 25 процентов к предыдущему месяцу в денежном эквиваленте.
Так, речь идёт о закупках:
При этом на сколько процентов сократили импорт того или иного сырья, турецкие власти не уточняют.
"В октябре составил $2,35 млрд (против $3,8 млрд в сентябре), что в том числе включает в себя импорт сырой нефти и трубопроводного газа", — передаёт РБК со ссылкой на турецкие статданные.
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