Анкара в октябре сократила импорт угля, нефти и газа из России

Турция в октябре снизила импорт энергоносителей из России на 25 процентов к предыдущему месяцу в денежном эквиваленте.

Так, речь идёт о закупках:

угля,

нефти,

газа.

При этом на сколько процентов сократили импорт того или иного сырья, турецкие власти не уточняют.

"В октябре составил $2,35 млрд (против $3,8 млрд в сентябре), что в том числе включает в себя импорт сырой нефти и трубопроводного газа", — передаёт РБК со ссылкой на турецкие статданные.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.