Эксперт Юшков: в ближайшее время стоимость нефти вряд ли будет расти

В ближайшее время стоимость нефти на международных рынках, скорее всего, не будет увеличиваться. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В интервью RT он отметил, что сегодня многие аналитики заявляют о возможной рецессии в мировой экономике. В связи с этим специалисты прогнозируют снижение цен на топливо, указал Юшков.

Эксперт напомнил, что тревожные новости приходят из КНР, где количество случаев COVID-19 вновь поднимается до рекордных значений. Такая ситуация тоже способна оказать влияние на ситуацию в сфере энергетики.

Кроме того, Юшков подчеркнул: стоимость энергоресурсов начинает уменьшаться на фоне прогнозов по возможному сокращению потребления нефтепродуктов.

"И цены, скорее всего, будут снижаться", — считает аналитик.

Как пояснил эксперт, для этого процесса есть все предпосылки. Он также допустил сохранение стоимости топлива на прежнем уровне.

Ранее сенатор Иван Абрамов сообщил, что Евросоюзу придётся закупать российскую нефть через подставные американские компании по самой высокой стоимости после введения потолка цен.