Абрамов: ЕС будет покупать российскую нефть по самой высокой цене из-за США

Вашингтон оставил лазейки для собственных подставных фирм, принимая ограничительные меры в сфере закупок нефти из РФ, считает сенатор Иван Абрамов.

По его словам, потолок цен на российское топливо — "очередная афера" американских властей.

"В итоге европейцы будут покупать нашу же нефть, газ через посредников — подставные американские фирмы", — уточнил член Совфеда в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что Штаты мечтают об огромной прибыли от такого способа реализации нефти. Как пояснил Абрамов, Вашингтон хочет стать главным продавцом энергетических ресурсов на рынке ЕС.

Сенатор подчеркнул: РФ всегда самостоятельно выбирала получателей своих энергоресурсов, поэтому продолжит поиски прямых контактов с покупателями без каких-либо посредников. Кроме того, он отметил, что российские власти нарастили поставки нефти в КНР, Индию и ряд других государств.

Ранее Минфин США разрешил проводить денежные операции, которые связаны с импортом российского топлива в ряд стран ЕС, не имеющих выхода к морю.