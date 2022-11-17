Представитель Центрального Банка (ЦБ) сообщил, что к обналичиванию или отмыванию денег могут быть причастны 0,5% компаний РФ.
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции Ассоциации российских банков заявил, что 0,5% компаний РФ и индивидуальных предпринимателей (ИП) предположительно причастны к обналичиванию или отмыванию денег.
По его словам, данные результаты были получены на основании данных антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". Ясинский сообщил, что около 1% ИП и юридических лиц, занимаясь хозяйственной деятельностью, могут участвовать "в схемных операциях". Оставшиеся 98,5% предположительно ведут свой бизнес честно.
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