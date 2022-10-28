Экономист Масленников: ключевая ставка в 7,5% позволит снизить инфляцию в 2023

Экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников прокомментировал сохранение Центральным банком ключевой ставки на уровне 7,5% специально для Pravda.Ru.

Специалист считает, что действия ЦБ логичны и направлены на предупреждение высокой инфляции в 2023 году. Для этого лучше держать её на таком уровне, как сейчас, чтобы иметь возможность опустить в будущем, когда это будет уже необходимо и даст гораздо больший эффект для экономики, чем это могло дать сегодня, сообщил специалист.

"Это связано с достаточно высоким уровнем инфляционного давления, который можно наблюдать сейчас. И главный эффект здесь связан с тем, что впереди у нас с 1 декабря повышение тарифов на услуги коммунального хозяйства, которые могут дать годовую инфляцию — прибавить до 1%-го пункта. В этих условиях желательно взять определенную паузу. Тем более что сигналы к нарастанию инфляционного давления есть. Это и рост инфляционных ожиданий населения, это и разворот дефляционной летней тенденции, когда у нас сейчас возникает такой парадокс: годовая инфляция снижается за счёт эффекта прошлогодней базы, а недельная потихонечку начинает подрастать", — объясняет Масленников.

В данных условиях необходима пауза, чтобы понять, как будут развиваться события в будущем, так как присутствуют риски глобальной рецессии следующего года, что может отразиться негативным образом на ценах и на экономике.

Сейчас задача ЦБ — сохранить макроэкономическую стабильность и стратегическую линию на снижение инфляции в следующем году до 5-7%. В этом году процент прогнозируется в диапазоне 12-13%, сообщил экономист.

Однако говорить сейчас о последствиях невозможно, поэтому Масленников отмечает, что усиливать свои собственные риски сейчас не нужно.

ЦБ впервые за последние шесть месяцев не меняет ключевую ставку и сохранил её на уровне 7,5%.