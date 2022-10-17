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Минфин разработал проект мер поддержки для мобилизованных бизнесменов

Экономика

Специалисты Минфина направили в российское правительство проект мер поддержки для бизнесменов, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, пишет newizv.ru.

Минфин разработал проект мер поддержки для мобилизованных бизнесменов

По информации издания, эксперты предложили продлевать срок уплаты налогов и различных сборов на всё время службы предпринимателя. Согласно проекту, мобилизованные смогут оплатить счета до 28 числа третьего месяца после своего возвращения.

Бизнесменам также могут предоставить освобождение от проверок налоговых органов.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить для них срок отправки деклараций и других отчётов. Конкретные решения будут приняты после рассмотрения проекта в правительстве РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить законодательные инициативы, касающиеся поддержки мобилизованных россиян.

21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию на территории страны.

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Автор: Юлия Миленина
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