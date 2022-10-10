Мишустин распорядился разработать идеи по поддержке мобилизованных

Согласно распоряжению российского премьер-министра Михаила Мишустина, в самое ближайшее время необходимо подготовить предложения, касающиеся поддержки мобилизованных граждан.

"Все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в самое кратчайшее время", — сказал Мишустин.

Соответствующее распоряжение было отдано премьер-министром в ходе совещания с участием вице-премьеров.