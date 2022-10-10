Согласно распоряжению российского премьер-министра Михаила Мишустина, в самое ближайшее время необходимо подготовить предложения, касающиеся поддержки мобилизованных граждан.
"Все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в самое кратчайшее время", — сказал Мишустин.
Соответствующее распоряжение было отдано премьер-министром в ходе совещания с участием вице-премьеров.
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