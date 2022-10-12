Директор в Институте национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал Pravda.Ru заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что зимой в Европе могут замёрзнуть "целые города".
"Теоретически это возможно. Но для этого должны быть очень сильные холода, причём не только в Европе, но и в Азии, и в США. В таком случае резко вырастет цена на газ. Тогда во всём мире начнётся дикая борьба за объёмы СПГ. Газа будет не хватать, потому что в период сильных морозов резко вырастает потребление. А взять его будет негде", — заявил Правосудов.
Эксперт не исключил, что ближайшей зимой в Европе умрёт от холода какое-то число людей из категории малообеспеченных.
"Когда газ резко дорожает, то страны начинают задействовать другие виды топлива — уголь, дрова, мазут и т. д. Да, какие-то граждане замёрзнут. Это бывает каждый год в Европе. Бывает, что бедным людям не хватает денег на то, чтобы оплачивать отопление, и они замерзают. Если цены на газ астрономические, значит, этих людей больше замёрзнет. Конечно, европейцы зиму переживут, но какой ценой?"— отметил собеседник издания.
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