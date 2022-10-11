Локтюхов: рубль будет укрепляться, когда на спад пойдут геополитические риски

Из-за роста геополитических рисков и санкционной политики в отношении России, укрепление рубля пока ждать не приходится, заявил руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

По словам эксперта, пока доллар закрепился на отметке в 60 рублей за единицу и, вероятно, продолжит укрепляться.

"Ослаблению российской валюты способствуют как невысокая активность экспортёров, сужающая предложение валют, так и обострение геополитической ситуации”, — пояснил экономист "Прайму".