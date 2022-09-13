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В России резко возрос спрос на кредитные карты

Экономика

Российские банки за август выдали на 25% больше кредитных карт, чем месяцем ранее, рассказал представитель бюро кредитных историй.

Специалисты назвали РБК основные причины роста спроса: восстанавливающийся рынок России, упавшие реальные доходы граждан и необходимость собрать детей в школу.

По словам экспертов, подобная тенденция продолжится и в ближайшем будущем.

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Автор: Антон Уткин
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