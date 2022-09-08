Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Власти Энергодара: ВСУ вновь начали обстрел города
Кличко: в Киеве было переименовано более 40 улиц, имеющих отношение к РФ и СССР
Глава Чечни Кадыров заявил, что боевики ВСУ умирают глупо и напрасно
США пытаются подружиться с Индией после её участия в учениях "Восток-2022"
Блинкен пообещал очередную военную помощь Киеву
Комбат Ходаковский заявил, что Украина готовилась к оборонительной войне с ВС РФ
В работе сайта королевской семьи Британии наблюдаются сбои
ВСУ показали склад боеприпасов: "Это всё будет лететь к тебе!"
Daily Mail: спецслужбы Великобритании пытаются вербовать русскоязычных шпионов

Экономист об инвестировании пенсионных накоплений: самое надёжное — депозиты

Экономика

Опыт эксплуатации накопительного компонента показывает, что в данном варианте система неэффективна. Так прокомментировал в беседе с Pravda. Ru предложение Минфина разрешить гражданам самостоятельно инвестировать накопительную часть пенсии доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Экономист об инвестировании пенсионных накоплений: самое надёжное — депозиты

Пенсия у участников этой системы будет примерно на 30% ниже. И недостающую сумму они при накоплениях в негосударственном Пенсионном фонде не получат, заметил эксперт.

"Потому что сегодняшняя статистика говорит, что там эффективность составляет всего лишь 20%. То есть 10% реально человек теряет в этой системе", — объяснил экономист.

По его мнению, для тех, кто хочет поучаствовать в системе, давно уже существует написанная инструкция в сказке "Буратино" про поле чудес. Поэтому надо прочитать внимательно эту сказку и понять, будут ли у них прибавки к пенсии или не будут, добавил собеседник издания.

Он считает, что простым гражданам будет сложно разобраться, так как даже Центробанк потерял на инвестировании в зарубежные активы 300 миллиардов.

"Поэтому для простых людей, я думаю, что, скорее, лучше им не участвовать. Тем более, что уровень заработных плат в большинстве случаев им просто-напросто этого не позволяет", — добавил экономист.

Золото, по его словам, также не является доступным и надёжным вариантом вложения средств для человека, который живёт от зарплаты до зарплаты.

"Сегодня пока некуда инвестировать реально. Самое простое — это депозиты, и самое надёжное", — заключил учёный.

Ранее Минфин выступил с предложением "приватизировать" пенсионные накопления россиян.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров
Популярное
Силовые структуры
Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"

Продолжается военное противостояние за Балаклею.

Сражение за Балаклею: союзные силы бросили в бой "Солнцепёки"
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Силовые структуры
Арестович о попадании ВС РФ в "котёл": Со штабом, генералами и техникой
Силовые структуры
MWM: Россия может купить самую дальнобойную РСЗО в Европе — "Полонез"
Силовые структуры
Коротченко заявил, что ВС РФ необходимо нанести удары по инфраструктуре Украины
Сергей Лебедев Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи Сергей Лебедев Александр Артамонов На Запорожской АЭС Киев получал миллиарды долларов Александр Артамонов Анастасия Жукова В космос за несколько секунд: голографическая телепортация становится реальностью Анастасия Жукова
Общество
Британка Фокс призналась, что рада уходу украинских беженцев из своего дома
Мир. Новости мира
Defence24: Польша атакует ВМФ РФ у причалов в Балтийске при необходимости
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
Силовые структуры
ISW: ВСУ использовали "тактическую внезапность" при наступлении на Балаклею
Последние материалы
"Правительство" Тихановской пообещало оказывать военную помощь Украине
ВСУ ударили по КПП "Васильевка" в Запорожье при помощи дронов
Наступление ВСУ застопорилось, но главное сражение у Балаклеи ещё впереди
Дмитрий Савельев: закон о молодёжной политике перезагрузил системы работы
Глава администрации Леонтьев: ВСУ ударили по Новой Каховке
Экономист об инвестировании пенсионных накоплений: самое надёжное — депозиты
Рогов заявил, что необходимо усилить контртеррористическую работу в Запорожье
Путин назначил Юрия Материя на должность посла РФ в Кабо-Верде
Киркоров потребовал прекратить травлю Пугачёвой: "Кто мы все такие?"
Русский национальный характер — не пицца, а каша и щи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников