Экономист об инвестировании пенсионных накоплений: самое надёжное — депозиты

Опыт эксплуатации накопительного компонента показывает, что в данном варианте система неэффективна. Так прокомментировал в беседе с Pravda. Ru предложение Минфина разрешить гражданам самостоятельно инвестировать накопительную часть пенсии доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

Пенсия у участников этой системы будет примерно на 30% ниже. И недостающую сумму они при накоплениях в негосударственном Пенсионном фонде не получат, заметил эксперт.

"Потому что сегодняшняя статистика говорит, что там эффективность составляет всего лишь 20%. То есть 10% реально человек теряет в этой системе", — объяснил экономист.

По его мнению, для тех, кто хочет поучаствовать в системе, давно уже существует написанная инструкция в сказке "Буратино" про поле чудес. Поэтому надо прочитать внимательно эту сказку и понять, будут ли у них прибавки к пенсии или не будут, добавил собеседник издания.

Он считает, что простым гражданам будет сложно разобраться, так как даже Центробанк потерял на инвестировании в зарубежные активы 300 миллиардов.

"Поэтому для простых людей, я думаю, что, скорее, лучше им не участвовать. Тем более, что уровень заработных плат в большинстве случаев им просто-напросто этого не позволяет", — добавил экономист.

Золото, по его словам, также не является доступным и надёжным вариантом вложения средств для человека, который живёт от зарплаты до зарплаты.

"Сегодня пока некуда инвестировать реально. Самое простое — это депозиты, и самое надёжное", — заключил учёный.

Ранее Минфин выступил с предложением "приватизировать" пенсионные накопления россиян.