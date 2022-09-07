Говырин: Вместе со странами Востока мы построим новую мировую экономику

Россия видит все больше перспектив в содружестве со странами Востока — развитие сотрудничества с восточными экономиками дает нашей стране новые рынки и позволяет работать в более спокойной и конструктивной обстановке. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин.
"Абсолютная политизация западного делового мира, сделала любые отношения с ним рискованными и токсичными. Работать с Западом в стратегических отраслях сегодня — это прямая угроза национальной безопасности России. Тем временем на Востоке российская продукция — и речь идет не только об энергоносителях, но и о технике, продовольствии, медицине и многом другом — пользуется высоким спросом и имеет хорошую репутацию благодаря справедливому соотношению цена-качество. Торговые обороты с такими странами, как Китай, Индия, Иран ежегодно растут на миллиардные суммы", — заявил Говырин в кулуарах ВЭФ.
Депутат также добавил, что сотрудничество экономическое подкрепляется и культурной близостью. Уважение к традиционным ценностям у восточных народов является залогом соблюдения взаимных обязательств. Главное, отметил политик, что с восточными экономиками нам нечего делить, зато есть, что совместно создавать и приумножать.
"Я уверен, что пришло время выходить на новый уровень сотрудничества со странами Азии и Ближнего Востока. Нам пора открывать друг для друга рынки. Запускать как можно больше проектов по взаимному инвестированию, строить совместные производства, а главное — технопарки, лаборатории и прочий хай-тек", — добавил депутат.
Говырин считает, что сегодня Россия прекращает попытки встроиться в глобальную экономику по остаточному принципу и начинает создавать новую мировую экономическую систему под свои интересы и потребности своих "новых старых" надежных партнеров.
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