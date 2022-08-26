Государство возместит ростовскому аэропорту "Платов" убытки за простой

Аэропорту "Платов", находящемуся в Ростове-на-Дону, будет переведена компенсация в размере 188 миллионов рублей за простой, связанный с длительным ограничением полётов над российским югом, пишет rostovgazeta.ru.

Сообщается, что средства будут переданы аэропорту уже в текущем году.

"Субсидии направят на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов", — сказано на сайте Росавиации.

Решение о компенсации "Платову" было принято в ответ на заявку о получении государственной помощи. Всего такие заявки подали 11 российских аэропортов. Всем им было решено выплатить компенсацию, самая значительная из которых — 577 миллионов рублей — направится воздушной гавани в Симферополе.