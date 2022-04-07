Чтобы Украина не сбила: причины и сроки закрытия неба в России

Высокопоставленный источник, близкий к Минтрансу РФ рассказал, когда откроют аэропорты на Юге России и какова реальная причина постоянно продлевающегося "закрытия неба".

"Введен и продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста" — сообщала Росавиация, постоянно продлевая закрытие аэропортов в России на неделю, еще на неделю, еще и еще.

"Начнем с того, что в гражданской авиации главное — безопасность и аэропорты закрыты именно по этому критерию, во избежание беды" — рассказал чиновник.

В чем же угрозы?

"Конечно, против "обычных" террористов работает САБ, против "партизанов" с ПЗРК — другие средства и спецслужбы, сами аэропорты и приземляющиеся борты будут "прикрывать" эшелонированные средства ПВО — но до посадки нужно еще долететь" — разъясняет он.

"Мы знаем, как господа украинцы умеют сбивать гражданские лайнеры и говорить потом "это не специально" и "это не мы" даже в обычные времена. Еще мы знаем, что у Украины остались некоторые системы ПВО - поэтому полеты в аэропорты в зоне досягаемости украинских ракет не производятся. Из-за этого "делают крюки" даже те рейсы, которые рядом с украинской границей пролетали" — поделился специалист.

"Слухи же в соцсетях, что небо закрыто "для экономии ресурса самолетов в условиях санкций", "пилоты отказываются летать в России" или, упаси Боже "потому, что весь юг отдадут Украине" — полный бред и фейки" — обратил внимание эксперт.

"Когда будут открыты аэропорты в России, на юге? Может, действительно уже 13 апреля, хотя я бы не стал рассчитывать на такую спешку. А может, 13 мая. Или 13 июня. Когда будут выполнены поставленные задачи, когда будет получена гарантия (тем или иным способом) безопасности бортов" — честно ответил он.

"Пока могу посоветовать воспользоваться поездами и автотранспортом (кто может), заодно и посмотреть по дороге на другие регионы, города" — заключил источник.

"Могу сказать одно — открытие аэропортов будет, рейсы будут, очень насыщенный сезон на Юге будет (бронирований уже миллионы)" — пояснил он.

При этом стоит отметить, что ряд туроператоров и владельцев жилья отмечают отказы от бронирований и поездок на юг России — по их мнению, россияне не столько боятся ведущихся на Украине боевых действий, сколько привыкли летать на самолетах, не теряя 1-1.5 суток на дорогу в поезде или автомобиле.

Однако, по данным собкоров Pravda. ru в Крыму и Сочи, уровень бронирований отелей, пансионатов и частного сектора весьма высок — в связи с санкциями (в том числе — банковскими) и непредсказуемостью обстановки, россияне собираются массово провести лето на "своем" море — в Крыму и Краснодарском крае.

Добавим, что власти уже успокоили руководителей и сотрудников временно закрытых аэропортов — простой воздушных гаваней будет оплачиваться федеральным бюджетом.