Сатановский: Просьба Гааги об отмене санкций против РФ — это прецедент для ЕС

Европа заявила о намерении временно отменить антироссийские санкции. Это решение прокомментировал эксперт Евгений Сатановский. На такую просьбу европейцы из города Гаага идут, поскольку не смогли найти альтернативу поставкам газа РФ.

Прецедент, созданный Гаагой, может стать началом отмены санкций, уверен аналитик. Люди смогут осознать, что евроинституты работают плохо, а проблемы санкциями вовсе нельзя решить.

Сатановский отмечает, что не берётся предсказывать дальнейшие развития событий.

Ранее стало известно, что Гаага намерена просить Евросоюз о временном освобождении его от антироссийских санкций. Как указывается в письме члена горсовета Саскии Брейнес, согласно рестрикциям, правительство Нидерландов до 10 октября должно прекратить действующие контракты с компаниями России, однако Гаага, несмотря на попытки найти альтернативу поставкам от "Газпрома", привлечь новых поставщиков не смогла.