Закупку госархива Оренбуржья на сумму 6,5 млн остановили из-за нарушений

Специалисты УФАС потребовали приостановить закупку объединённого государственного архива Оренбуржья на сумму 6,5 миллиона рублей в связи с нарушениями, пишет 56orb.ru.

По информации издания, за помощью в надзорное ведомство обратились представители АО Инженерно-внедренческий центр ИНСОФТ. Они сообщили, что заказчик требует поставить конкретную программную платформу, допуская грубые нарушения.

"Указан конкретный объект закупки, а именно в описание объекта закупки включено наименование торговой марки программного обеспечения КАИСА-Архив без указания слова "или эквивалент", — сказано в претензии.

При этом Инженерно-внедренческий центр предлагал поставить госархиву аналог данной программы — платформу ИАИС "Цифровой Архив". Однако заказчик утверждал, что опирался на успешный опыт других регионов по использованию программы КАИСА-Архив.

Позже выяснилось, что госархив Оренбуржья уже перешёл на данную платформу, получив выгодное предложение от ООО "АЛЬТ-СОФТ", при этом документов, подтверждающих покупку программного обеспечения в законном порядке, у заказчика не нашлось.

В результате комиссия подтвердила нарушение закона со стороны госархива. Материалы переданы в УФАС для решения вопроса о возбуждении административного дела.