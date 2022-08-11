Специалисты УФАС потребовали приостановить закупку объединённого государственного архива Оренбуржья на сумму 6,5 миллиона рублей в связи с нарушениями, пишет 56orb.ru.
По информации издания, за помощью в надзорное ведомство обратились представители АО Инженерно-внедренческий центр ИНСОФТ. Они сообщили, что заказчик требует поставить конкретную программную платформу, допуская грубые нарушения.
"Указан конкретный объект закупки, а именно в описание объекта закупки включено наименование торговой марки программного обеспечения КАИСА-Архив без указания слова "или эквивалент", — сказано в претензии.
При этом Инженерно-внедренческий центр предлагал поставить госархиву аналог данной программы — платформу ИАИС "Цифровой Архив". Однако заказчик утверждал, что опирался на успешный опыт других регионов по использованию программы КАИСА-Архив.
Позже выяснилось, что госархив Оренбуржья уже перешёл на данную платформу, получив выгодное предложение от ООО "АЛЬТ-СОФТ", при этом документов, подтверждающих покупку программного обеспечения в законном порядке, у заказчика не нашлось.
В результате комиссия подтвердила нарушение закона со стороны госархива. Материалы переданы в УФАС для решения вопроса о возбуждении административного дела.
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