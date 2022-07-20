В Челябинске банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за навязчивые звонки клиенту

В Челябинске банковскую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу, которую клиент посчитал навязчивой. Об этом пишет kursdela.biz со ссылкой на УФАС.

По информации издания, причиной разбирательства стал телефонный спам. Оказалось, что федеральный банк предлагал кредит заёмщику, при этом потребитель не давал своего согласия на такие звонки от представителей кредитной организации.

Как пояснили сотрудники банка, менеджер совершил ошибку, перепутал цифры и позвонил действующему клиенту.

Однако специалисты УФАС всё равно решили выписать протокол о нарушении. В результате банк получил административный штраф в 100 тысяч рублей.

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