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Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена

Экономика

Платформа, на которой стоят Соединённые Штаты, будет разрушена полностью через три месяца. Тогда можно будет и поговорить о капитуляции США.

Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена

В этом убеждён политолог и экономист Михаил Хазин.

Главная проблема Вашингтона сегодня — неконтролируемое падение экономики. По словам эксперта, в течение ближайших лет и США, и многие страны "коллективного Запада" будут стагнировать, а экономика будет каждый год падать на 9 процентов. И остановить данное падение не представляется возможным.

"Они не могут зафиксировать ситуацию — невозможно договариваться ни с кем, если платформа, на которой ты договариваешься, через три месяца разрушится, — объяснил экономист в программе Владимира Соловьёва.

Конечно, и у РФ есть экономические проблемы, но такого падения экономики в 9 процентов в России нет, отметил Хазин. И в этом преимущество. Вопрос в том, сможет ли Российская Федерация его использовать или дальше будет подчиняться требованиям Международного валютного фонда, подчеркнул обозреватель.

Если Россия использует преимущество, значит, капитуляция США будет очевидным сценарием, подытожил экономист.

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Автор: Дмитрий Плотников
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