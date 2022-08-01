Платформа, на которой стоят Соединённые Штаты, будет разрушена полностью через три месяца. Тогда можно будет и поговорить о капитуляции США.
В этом убеждён политолог и экономист Михаил Хазин.
Главная проблема Вашингтона сегодня — неконтролируемое падение экономики. По словам эксперта, в течение ближайших лет и США, и многие страны "коллективного Запада" будут стагнировать, а экономика будет каждый год падать на 9 процентов. И остановить данное падение не представляется возможным.
"Они не могут зафиксировать ситуацию — невозможно договариваться ни с кем, если платформа, на которой ты договариваешься, через три месяца разрушится, — объяснил экономист в программе Владимира Соловьёва.
Конечно, и у РФ есть экономические проблемы, но такого падения экономики в 9 процентов в России нет, отметил Хазин. И в этом преимущество. Вопрос в том, сможет ли Российская Федерация его использовать или дальше будет подчиняться требованиям Международного валютного фонда, подчеркнул обозреватель.
Если Россия использует преимущество, значит, капитуляция США будет очевидным сценарием, подытожил экономист.
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