Доллар и евро снова растут после затяжного падения.

Иностранные денежные знаки снова укрепляются в России. Доллар и евро впервые за долгое время пошли в рост.

Валюты развернулись после продолжительного падения, их курс снова крепнет. На бирже курс доллара уже превысил 60 рублей, евро — выше 61 рубля.

Аналитики "Ренессанс Капитала" прогнозируют, что в 2023 году курс рубля составит 83 руб. за доллар.

Ранее Экономист Георгий Остапкович объяснил, что наступил подходящий момент для покупки доллара. Ксения Собчак пожаловалась на то, что в России нереально купить иностранную валюту по официальному курсу.