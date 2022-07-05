Иностранные денежные знаки снова укрепляются в России. Доллар и евро впервые за долгое время пошли в рост.
Валюты развернулись после продолжительного падения, их курс снова крепнет. На бирже курс доллара уже превысил 60 рублей, евро — выше 61 рубля.
Аналитики "Ренессанс Капитала" прогнозируют, что в 2023 году курс рубля составит 83 руб. за доллар.
Ранее Экономист Георгий Остапкович объяснил, что наступил подходящий момент для покупки доллара. Ксения Собчак пожаловалась на то, что в России нереально купить иностранную валюту по официальному курсу.
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