Собчак о разрешении снимать доллары с банковских счетов: "Ну зачем вы врёте?"

Ксения Собчак уверена, что, несмотря на формальное одобрение на снятие долларов с валютных счетов, в России нереально купить иностранную валюту по официальному курсу.

Собчак эмоционально отреагировала на позволение снимать денежные знаки США с банковских вкладов.

"Ну зачем вы врёте?!! Купить валюту по нормальному курсу нельзя!!!! Или подскажите место — я лично поеду куплю!" — написала журналистка.

Ксения Анатольевна рассказала, что одном из крупных банков РФ курс покупки доллара 17 июня был около 71 рубля.

"При том что реальный курс был 49. А главное, почему в принципе люди заработавшие деньги честным трудом не имеют право пойти и просто снять свои долларовые или евро сбережения?! Это вообще кому-то кажется справедливым?" — возмущается телеведущая.

Ранее экономист и преподаватель "Высшей школы экономики" Григорий Баженов объяснил, почему покупка валюты сейчас — хорошее решение.