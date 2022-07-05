Хазин: первый реальный ответ РФ на санкции — ограничение экспорта инертных газов

Настоящий ответ РФ на санкции ЕС экономическими контрмерами произошёл. Теперь Брюссель вынужден будет добиваться их отмены.

Об этом сообщил экономист и политолог Михаил Хазин.

Россия ждала с настоящим ответом на антироссийские санкции, заявил аналитик. И вот в начале июля стало известно, что Москва ограничивает экспорт инертных газов, используемых в Европе при производстве полупроводников и устройств на их основе (в основном, чипов). Теперь РФ будет сама решать, кому их продавать, а кто обойдётся, отметил экономист.

По его словам, это первый "настоящий" ответ России на санкции. И ответ демонстрирует, что Москва больше не будет ждать отрезвления и здравомыслия Евросоюза.

"Это ответ. Россия очень долго ждала, что Европа разберется, что к чему, и терпела. Потом она поняла, что ждать от Евросоюза разумных действий нельзя, и начала применять реальные санкции. И что теперь будет делать Урсула фон дер Ляйен?" — подчеркнул аналитик.

Положение безвыходное, но Россия отменит эти санкции, если Брюссель отменит свои и признает право России во многих сферах, заявил Хазин.