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Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса

Экономика

Президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда.

Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса

"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", — сказал Путин.

Также лидер страны выступил за пересмотр оснований заключения под стражу и сроков предварительного следствия для бизнесменов.

После того, как Запад ввёл против антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине, в РФ был введён мораторий на проверки бизнеса. За время действия моратория количество плановых проверок сократилось в шесть раз, нарушений тоже стало меньше, что свидетельствует о зрелости бизнеса, отметил Путин.

По его словам, российская экономика должна развиваться, опираясь на частный бизнес, поэтому необходимо снимать административные нагрузки на предпринимателей.

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Автор: Игорь Рябов
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