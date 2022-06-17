Президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда.
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", — сказал Путин.
Также лидер страны выступил за пересмотр оснований заключения под стражу и сроков предварительного следствия для бизнесменов.
После того, как Запад ввёл против антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине, в РФ был введён мораторий на проверки бизнеса. За время действия моратория количество плановых проверок сократилось в шесть раз, нарушений тоже стало меньше, что свидетельствует о зрелости бизнеса, отметил Путин.
По его словам, российская экономика должна развиваться, опираясь на частный бизнес, поэтому необходимо снимать административные нагрузки на предпринимателей.
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