Давление снижается: в МВД отказались от плановых проверок бизнеса

Руководство МВД решило отказаться от большинства плановых проверок бизнеса, сообщили сотрудники пресс-центра ведомства в разговоре с журналистами РИА Новости. Решение было принято в рамках общей экономической политики в условиях санкций.

Как утверждает замминистра внутренних дел Александр Горовой, будут отменены все ранее назначенные проверки предприятий со стороны его структуры. Решение не затронет мероприятия, напрямую связанные с безопасностью.

Также Горовой подчеркнул, что данная мера — часть курса правительства на снижение административного давления на малых и средних предпринимателей. Такими действиями власти рассчитывают смягчить последствия от ужесточения антироссийских санкций.