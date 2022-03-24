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Автор Петр Ермилин

Давление снижается: в МВД отказались от плановых проверок бизнеса

Экономика

Руководство МВД решило отказаться от большинства плановых проверок бизнеса, сообщили сотрудники пресс-центра ведомства в разговоре с журналистами РИА Новости. Решение было принято в рамках общей экономической политики в условиях санкций.

Как утверждает замминистра внутренних дел Александр Горовой, будут отменены все ранее назначенные проверки предприятий со стороны его структуры. Решение не затронет мероприятия, напрямую связанные с безопасностью.

Также Горовой подчеркнул, что данная мера — часть курса правительства на снижение административного давления на малых и средних предпринимателей. Такими действиями власти рассчитывают смягчить последствия от ужесточения антироссийских санкций.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова
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