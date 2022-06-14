Камкин: "Ухудшение отношений с РФ негативно скажется на экономике Европы"

Ухудшение отношений с Москвой негативно отразится на экономике не только Германии, но и всей Европы. Об этом заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин комментируя Pravda.Ru заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Берлина не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией.

"Ухудшение отношений с Россией в долгосрочной перспективе, конечно, ослабит немецкую экономику и не только немецкую, но и других европейских стран, в том числе. Все эти десятилетия Германия была экономическим флагманом ЕС, в том числе благодаря стабильному и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией", — отметил он.

По словам эксперта, политический класс ФРГ не вполне самостоятельный, они слишком уповают на США, однако заявления Киева не находит понимания у бизнеса.

"Такой политический троллинг Украины не находит понимания у бизнеса. Но политический класс Германии не вполне самостоятельный, они слишком движутся в фарватере большего брата из Вашингтона", — считает Камкин.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН добавил, что западные партнёры используют Украину в качестве тарана для разрушения экономических связей России и ЕС.

Ранее Зеленский раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе.