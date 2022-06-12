Швеция запретила компании Tetra Pak работать в России

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak, которая хотела продолжить поставки своей продукции в Россию. Не спас ситуацию даже тот факт, что свои намерения компания оправдывала гуманитарными соображениями — 7 из 10 коробок с молоком и соком на рынке России приходятся на продукцию этой компании, а значит, пострадают дети.

"Сейчас мы оцениваем, какие возможности у нас есть для обжалования этого решения. Конечно, мы придерживаемся мнения, что прекращение экспорта будет иметь последствия с гуманитарной точки зрения", — заявила менеджер компании Ева Родлих.

Известно, что знаменитый бренд владеет заводом в Московской области, поэтому есть все шансы, что активы компании национализируют, в руководстве Tetra Pak опасаются, что Россия в итоге получит технологии, которых у неё сейчас нет.