Первая партия зерна отправилась из ЛНР в Россию

Из ЛНР в Россию отправилась первая партия зерна товарным поездом, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Состав с 650 тоннами груза вышел из города Старобельска.

"Мы впервые отправляем сформированный нами груз за пределы республики", — передаёт слова Пасечника ТАСС.

По данным информагентства, в Россию на экспорт направлено 650 тонн из около 500 тыс. тонн зерна, которое в настоящее время остаётся на элеваторах освобожденной части ЛНР. Всего власти республики ежесуточно планируют вывозить до 130 вагонов с зерном.