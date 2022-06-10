Из ЛНР в Россию отправилась первая партия зерна товарным поездом, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Состав с 650 тоннами груза вышел из города Старобельска.
"Мы впервые отправляем сформированный нами груз за пределы республики", — передаёт слова Пасечника ТАСС.
По данным информагентства, в Россию на экспорт направлено 650 тонн из около 500 тыс. тонн зерна, которое в настоящее время остаётся на элеваторах освобожденной части ЛНР. Всего власти республики ежесуточно планируют вывозить до 130 вагонов с зерном.
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