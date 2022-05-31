На дуэли санкций у коллективного Запада нет никаких преимуществ, их ресурсы заканчиваются, а РФ сможет "играть вдолгую" на собственных энергоносителях.
Об этом сообщила юрист и политэксперт Татьяна Монтян.
"Сможет ли Запад как-то разрулить внезапно возникшие кризисы с топливом?… А что будет, когда начнется отопительный сезон?… Я бы не сказала, что у Запада есть преимущество… " — говорит обозреватель.
По её словам, закончится тем, что РФ посмеиваясь, скажет: а теперь согласны на бартер — меняем наши энергоносители на нужные технологии.
Также она отмечает, что уж если Запад погряз в проблемах с энергоресурсами, то Украина и подавно.
"Ну, нет ресурсов у сало-рейха! Все они заканчиваются, лавочка закрывается. Заканчиваются ресурсы у коллективного Запада. И Запад ляжет быстрее, чем Россия", — подытожила Монтян.
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