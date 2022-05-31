Монтян: ресурсы на исходе — Запад ляжет быстрее, чем Россия

На дуэли санкций у коллективного Запада нет никаких преимуществ, их ресурсы заканчиваются, а РФ сможет "играть вдолгую" на собственных энергоносителях.

Об этом сообщила юрист и политэксперт Татьяна Монтян.

"Сможет ли Запад как-то разрулить внезапно возникшие кризисы с топливом?… А что будет, когда начнется отопительный сезон?… Я бы не сказала, что у Запада есть преимущество… " — говорит обозреватель.

По её словам, закончится тем, что РФ посмеиваясь, скажет: а теперь согласны на бартер — меняем наши энергоносители на нужные технологии.

Также она отмечает, что уж если Запад погряз в проблемах с энергоресурсами, то Украина и подавно.

"Ну, нет ресурсов у сало-рейха! Все они заканчиваются, лавочка закрывается. Заканчиваются ресурсы у коллективного Запада. И Запад ляжет быстрее, чем Россия", — подытожила Монтян.