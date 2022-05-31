Польша уже не рада "энергонезависимости" от России

В 2022 году не всем гражданам Польши удастся запастись углём к зиме.

В стране ажиотаж на уголь, которого не всем хватает. И это отопительный сезон только закончился. Поляки вынуждены покупать уголь у перекупщиков по 2,5-3 тысячи злотых за тонну (700-800 долл.), хотя официальная цена — 1 тысяча злотых (230 долл.).

Например, в городе Гожице-Вельке продажа угля должна была начаться еще три дня назад. У ворот компании Węglozbytem Centralą Zbytu Węgla образовалась очередь из сотни машин.

А "в одни руки" можно приобрести не более трёх тонн угля "россыпью" и не больше пяти тонн в мешках.

А к этому всему привел запрет на импорт угля из РФ в Польшу. Однако вслух такое говорить тут сегодня рискованно, поскольку в странах с "развитой демократией" это чревато репрессиями.