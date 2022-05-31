Сатановский: "Хоть хлебушку кусочек напоследок дайте!"

Макрон и Шольц попросили президента России Владимира Путина помочь вывезти зерно с Украины и отпустить на свободу "азовцев"*.

Востоковед и политобозреватель Евгений Сатановский сравнил этих политиков с персонажами известной сказки "Буратино".

По его словам, лидеры Германии и Франции неспроста подняли эти вопросы.

"Что называется, хоть хлебушку кусочек напоследок дайте! Как там в "Золотом ключике" было, насчет "трех корочек хлеба" у лисы Алисы и кота Базилио?…все совпадает почти в деталях", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что вопрос вывоза украинского зерна зависит не от РФ. Москва дает гумкоридор зарубежным кораблям, но их удерживают украинские боевики.

"Тактика "живого щита" применяется ВСУ..., в отношении иностранных граждан с особым удовольствием: если кто-нибудь из них погибнет, РФ в этом будет обвинять вся западная пропаганда" — подчеркнул Сатановский.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.