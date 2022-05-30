Нехаммер уговорил Путина? Россия резко нарастила поставки газа в Австрию

После телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера резко выросла закачка российского газа в австрийское хранилище "Хайдах". Но вообще говоря, хранилище это принадлежит "Газпрому". И ранее в Вене угрожали его отнять, если российская компания не начнёт закачку газа.

Путин и Нехаммер поговорили 27 мая. И обсуждали в том числе и ситуацию с поставками газа. С российской стороны была подтверждена приверженность выполнению своих контрактных обязательств. А Нехаммер, в свою очередь, заявил, что предупредил президента России, что "Газпром" может потерять хранилище, если не будет его использовать.

"Хайдах" — самое большое хранилище природного газа в Австрии. Причём снабжает оно не только саму Австрию, но и соседнюю Германию. В середине мая Нехаммер заявил, что хранилище могут передать другим поставщикам, если "Газпром" не будет его заполнять.

После телефонного разговора президента России и канцлера Австрии закачка газа в хранилище резко увеличилась. Если средние поставки в мае составляли 5,5 млн в сутки, то 27-30 мая они выросли до 11 млн кубометров в сутки, а сегодня, судя по часовым данным оператора Astora, могут составить 12 млн кубометров в сутки, сообщает издание EurAsia Daily.

При нынешних темпах закачки хранилище будет заполнено примерно за два месяца. Стоит напомнить, что Еврокомиссия обязала операторов заполнить подземные хранилища газа не менее чем на 80 процентов к 1 ноября.

При этом надо отметить, что оператор "Хайдаха", компания Astora, входит в состав Gazprom Germania. А эта группа компания попала под российские санкции после того, как Gazprom Germania власти ФРГ в апреле передали в доверительное управление (временно) Федеральному сетевому агентству.

И если закачка в "Хайдах" идёт ускоренными темпами, то вот запасы в немецких подземных хранилищах газа, которыми управляет Astora, остаются на низком уровне.