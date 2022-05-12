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Автор Антон Куликов

Взять и поделить: канцлер Австрии угрожает отнять хранилище газа у "Газпрома"

Экономика

Канцлер Австрии Карл Нехаммер угрожает отнять у российское компании "Газпром" подземное хранилище "Хайдах". Это хранилище является крупнейшим в Австрии. По словам канцлера, "Газпром" уже чувствует давление со стороны властей Австрии.

Взять и поделить: канцлер Австрии угрожает отнять хранилище газа у "Газпрома"

В интервью изданию Kronen Zeitung канцлер рассказал, каким образом правительство Австрии собирается обеспечивать энергобезопасность страны.

По его словам, газовые хранилища в стране заполняются. "Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский "Газпром" не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам", — сказал он.

"Самое большое хранилище" — это как раз "Хайдах", которое расположено в федеральной земле Зальцбург. В настоящее время оно остаётся пустым, уточняет ТАСС.

Заявление о том, что если "Газпром" не станет заполнять хранилище, то его отберут, канцлер повторил и в интервью изданию "Кляйне цайтунг".

При этом Нехаммер уточнил, что власти Австрии не собираются национализировать хранилище "Хайдах".

"Это значит "используй или потеряешь". Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. "Хайдах" стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии", — заявил Нехаммер.

При этом австрийский канцлер счёл нужным уточнить, что сейчас создаётся правовая основа для отъёма собственности у российской компании. По словам Нехаммера, "Газпром" уже чувствует давление" и "мы действуем решительно".

Напомним, ранее Карл Нехаммер заявлял, что Австрия сможет отказаться от поставок российского газа через несколько лет. По его словам, Австрия уже делает существенные шаги в этом направлении, но потребуется время, потому что страна на 80 процентов зависит от российского газа. Промышленность и домохозяйства нуждаются в газе, заявлял канцлер.

Отметим, что по планам Евросоюза, к новому отопительному сезону в этом году подземные хранилища газа должны быть заполнены как минимум на 80 процентов. При этом угрозы отобрать хранилища, принадлежащие "Газпрому", это нечто новое в практике властей европейских государств.

Реализация этих угроз может обернуться непредсказуемыми ныне последствиями. Ведь обеспечение защиты собственности до недавних пор считалось одним из важнейших основ в юридическом пространстве Европы.

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Автор: Антон Куликов
Темы газпром австрия
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