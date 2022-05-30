Песков: объективные причины для дефолта в РФ отсутствуют, у страны есть деньги

Объективные причины для дефолта в России отсутствуют. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами он прокомментировал сообщение Минфина РФ о том, что Россия предложит механизм для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, в стране есть деньги, поэтому дефолт не прогнозируется.

"Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть. Есть готовность их платить. Будь то в рублях, будь то по схеме, которая может быть более удобной для держателей бумаг, всё будет зависеть от контактов", — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия, скорее всего, не сможет обслуживать внешний долг и столкнётся с перспективой дефолта. При этом она подчеркнула: последствия для американской и глобальной экономики будут минимальными.