EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах

Экономика

Министерство финансов РФ полностью выплатило купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.

Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах

Национальный расчетный депозитарий подтвердил получение от Минфина 71,25 миллиона долларов, которые пойдут на выплату дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году, и 26,5 миллионов евро с погашением в 2036 году.

Минфин сообщил, что полностью выполнил обязательства по обслуживанию евробондов.

В апреле Министерство финансов опровергло фейк американской медиакомпании CNN о том, что Москва якобы объявила дефолт по еврооблигациям.

В финансовом ведомстве объяснили, что дефолт объявляется, когда у должника нет средств для погашения своих долговых обязательств, либо нет желания выполнять такие обязательства. Ничто из этого не относится к России, к которой есть деньги для того, чтобы своевременно обслуживать и погашать все долговые обязательства, добавили в Минфине.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предупредил, что Россия подаст в суд, если Запад попытается создать искусственный дефолт в стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов
Темы антон силуанов
Sberbank
Новости
Город в Николаевской области остался без руководства после бегства всей мэрии
Политолог Михайлов: армия РФ готовится к масштабному наступлению на Украине
Буторина: "Экологической катастрофой для города Мариуполя была "Азовсталь"
Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"
После сдачи "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды
Киев попросил у Запада ракетные системы залпового огня
Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент
За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч
Баранец: главная "европейская овчарка" не Польша, а Британия
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Общество
Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Последние материалы
Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах
Врач раскрыла ранний симптом оспы обезьян: "Необычные высыпания на коже"
Ювелирные тренды сезона весна/лето-2022: кольца, серьги и цепи из серебра
После сдачи "Азовстали" украинские военные начали распродавать свои награды
Киев попросил у Запада ракетные системы залпового огня
Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент
За дискредитацию Вооружённых сил РФ жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч
Баранец: главная "европейская овчарка" не Польша, а Британия
Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Боррель: условия для перемирия с РФ должен диктовать Киев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников