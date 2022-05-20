Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах

Министерство финансов РФ полностью выплатило купон по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.

Национальный расчетный депозитарий подтвердил получение от Минфина 71,25 миллиона долларов, которые пойдут на выплату дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году, и 26,5 миллионов евро с погашением в 2036 году.

Минфин сообщил, что полностью выполнил обязательства по обслуживанию евробондов.

В апреле Министерство финансов опровергло фейк американской медиакомпании CNN о том, что Москва якобы объявила дефолт по еврооблигациям.

В финансовом ведомстве объяснили, что дефолт объявляется, когда у должника нет средств для погашения своих долговых обязательств, либо нет желания выполнять такие обязательства. Ничто из этого не относится к России, к которой есть деньги для того, чтобы своевременно обслуживать и погашать все долговые обязательства, добавили в Минфине.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предупредил, что Россия подаст в суд, если Запад попытается создать искусственный дефолт в стране.