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Автор Ольга Лебедева

Минфин опроверг фейк CNN о дефолте в России

Экономика

Сообщение американской медиакомпании CNN о якобы объявленном дефолте по российским еврооблигациям не соответствует действительности, заявил во вторник российский Минфин.

Минфин опроверг фейк CNN о дефолте в России
  • CNN сообщила в понедельник со ссылкой на рейтинговое агентство S&P, что Москва объявила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

"Информация, размещенная CNN, не соответствует фактам”, — говорится в заявлении российского министерства. — Россия не объявляла о дефолте по своим обязательствам по еврооблигациям".

Как пояснили в Минфине, дефолт означает, что у должника либо нет денег для погашения своих долговых обязательств, либо нет желания выполнять такие обязательства, когда средства доступны. Ни то, ни другое не относится к России. У страны достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех долговых обязательств”.

В министерстве подчеркнули, что действия Вашингтона по блокированию платежей Москвы нанесли ущерб интересам иностранных инвесторов.

"Препятствия для осуществления платежей, обслуживания и погашения российского суверенного долга в иностранной валюте были созданы искусственно, а ограничение на обслуживание российского государственного долга можно рассматривать как очередной дефолт иностранных контрагентов по контрактным обязательствам, — заявили в министерстве. — Все возможные претензии кредиторов, связанные с этой ситуацией, должны быть переадресованы властям тех государств, которые незаконно создавали препятствия исполнению Россией своих долговых обязательств”.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предупредил, что Россия подаст в суд, если Запад попытается создать искусственный дефолт в стране.

Однако, компания РЖД из-за антироссийских санкций просрочила выплаты по евробондам.

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Автор: Ольга Лебедева
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